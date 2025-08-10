«Лены больше нет»: родственница отравившейся чачей в Сочи женщины о трагедии

Фото, видео: 5-tv.ru

У 37-летней жительницы Челябинской области остались маленькие дети.

По меньшей мере десять человек погибли после употребления самодельной чачи в Сочи, среди жертв оказалась 37‑летняя жительница Челябинской области Елена.

Ее троюродная сестра Людмила сообщила 5-tv.ru, что о смерти родственницы узнала 8 августа и была в шоке от известия. Родные не могли поверить, что такая беда случилась с молодой женщиной, которая недавно вернулась с юга и казалась счастливой.

«В шоке была, да ну нет, как такое может быть. Но сказали, что Лена погибла, что ей стало плохо. Лены больше нет. Я не понимала, что такое может быть в 37 лет», — рассказала она.

Людмила отметила, что у Елены остались маленькие дети и ее семья переживает сильный шок. По ее словам, новости пришли по телефону от двоюродной сестры. Близкие до сих пор пытаются осмыслить скорую и трагическую потерю матери.

До этого, 7 августа, в Сочи под стражу взяли 30‑летнюю продавщицу и ее напарницу, которые распространяли кустарно изготовленную чачу. Следствие считает, что задержанные знали о происхождении этого спиртного и о несоответствии товара требованиям безопасности. Адвокат Шон Бетрозов заявил 5-tv.ru, что подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Сын одной из погибших Всеволод рассказал, что в Сочи к его матери приехали родственники из Московской области: мать, брат и его супруга. Они посетили местный рынок в Адлере, где приобрели чачу. Они употребили этот напиток, а на следующий день почувствовали себя плохо. Пострадавших экстренно госпитализировали. В течение трех дней они скончались один за другим, за исключением супруги дяди Всеволода.

