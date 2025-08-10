«Маша, отзовись!» — Ольга Кузьмина ищет подругу детства после трогательного сна
Актриса Ольга Кузьмина ищет подругу детства после трогательного сна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По словам Кузьминой, номер Маши до сих пор хранится у нее в памяти.
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась с подписчиками душевным постом. В нем она рассказала о своем сне, после которого у нее возникло желание найти свою подругу детства — Машу Лаврову.
В своем рассказе актриса окунулась в ностальгические воспоминания. Звонки по домашнему телефону, игры на детской площадке возле института, лазание по каштанам и беззаботные песни.
Приснился сегодня сон… Так явственно. Девочка, с которой мы тогда очень хорошо дружили», — поделилась артистка.
Она вспомнила, как приглашала Машу на прогулки, а ее родители обещали скоро разрешить ей выйти на улицу.
По словам Кузьминой, номер Маши до сих пор хранится у нее в памяти. Актриса призналась, что очень хочет найти подругу, но понимает, что за годы пути их разошлись. И теперь сложно понять, где и как живет Маша. Возможно, у нее уже другая фамилия, и разыскать ее в соцсетях почти невозможно.
«Маша Лаврова с 7-го этажа на Кронштадтском бульваре из 3-го подъезда 41-го дома, отзовись!» — заключила актриса.
Ранее 5-tv.ru сообщал что Ольга Кузьмина раскритиковала роль Юры Борисова в фильме «Анора».
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX