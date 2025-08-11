Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: Наш лидер четко доносит позицию России

Народный артист РФ уверен, что Россия сохранит свои цели по итогам переговоров.

Народный артист России Олег Газманов прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

По мнению певца, в нынешней международной обстановке, когда такое беспрецедентное давление на страну, особенно важно единство общества.

«Люди понимают: если мы едины, если мы монолит — нас никто не сможет победить», — сказал артист в беседе с 5-tv.ru на фестивале «Русское поле», в рамках которого «Дорожное радио» организовало зону для своих слушателей на Поклонной горе в Москве.

Газманов отметил, что, несмотря на то что он не является политиком, он внимательно следит за событиями в мире. Он обратил внимание на то, что позиции лидеров разных стран заметно отличаются.

«Их лидер (Трамп. — Прим. ред.) часто меняет риторику — сегодня одно говорит, завтра другое. В отличие от нашего (Путина. — Прим. ред.), который стабильно и четко доносит позицию России, отстаивая интересы страны», — подчеркнул артист.

Певец выразил уверенность, что Россия сохранит свои позиции и цели по итогам переговоров.

В беседе он также рассказал о творческих планах: в следующем году ему исполнится 75 лет, и он готовит юбилейный тур под названием «Русский мир». Газманов сообщил, что написал много новых песен, посвященных российским бойцам, а также анонсировал премьеру новой песни и клипа «Время героев».

«Релиз песни и видеоклипа состоится 17 августа. Она посвящена нашим воинам-героям на СВО», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что лауреаты движения «Газманов -Родники» недавно выступили с концертом в Мариуполе, сейчас продолжают большой тур по стране с программой «Песни Победы– голоса поколений».

Встреча Путина и Трампа

Трамп объявил 8 августа о встрече с Путиным на Аляске, которая состоится 15 августа. Она будет посвящена поиску мирного решения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало вскоре после того, как 6 августа Путин провел в Москве трехчасовую встречу с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, где обсуждались вопросы украинского кризиса и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.

После этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас созвала встречу глав МИД стран ЕС для обсуждения предстоящих переговоров президентов РФ и США.

Кроме того, постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер не исключил возможность участия президента Украины Владимира Зеленского во встрече лидеров Путина и Трампа. Однако он уточнил, что окончательное решение о его приглашении на переговоры еще не принято.

