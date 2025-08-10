Рябков: меры России в сфере вооружений являются ответом на действия США
Угроза ядерного конфликта по-прежнему сохраняется.
Все, что Россия предпринимает в области развертывания вооружений, является ответом на действия США и их союзников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Все, что мы делаем, — это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их ближайших союзников», — сказал дипломат в интервью на федеральном телеканале.
Рябков отметил, что американские системы стали чаще появляться в регионах, где это напрямую затрагивает безопасность России. Говоря об отказе РФ от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, он напомнил, что Москва предупреждала западные страны о возможности такого решения, если в их политике не произойдут позитивные изменения.
Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что угроза ядерного конфликта никуда не исчезла.
«Он (риск. — Прим. ред.) не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется», — сказал он.
