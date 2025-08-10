«Ситуация критическая»: ВСУ усилили обстрелы ЗАЭС и промзоны вокруг станции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Персонал и инфраструктура находятся под постоянной угрозой из-за участившихся атак.

Ситуация на территории Запорожской атомной электростанции стала критической из-за почти ежедневных обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 10 августа заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, сообщает РИА Новости.

По словам представителя станции, интенсивность атак возросла за последнюю неделю, удары фиксируются как по промышленной зоне, так и по прилегающим территориям. Постоянные обстрелы, подчеркнула Яшина, негативно сказываются на моральном состоянии сотрудников и представляют прямую угрозу для жизни людей и сохранности объектов станции.

Она уточнила, что в ходе атаки 9 августа погиб мирный житель, а также под обстрел попали сотрудники МЧС, которые работали на месте после предыдущих ударов. Ранее, в 2024 году, несколько работников станции получили ранения при ликвидации последствий атаки на подстанцию «Радуга».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара, на территории которой находятся объекты Запорожской АЭС — транспортный цех и типография.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.