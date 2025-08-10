Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Российские войска нанесли удары по ключевым объектам украинских боевиков.

Российские военные 10 августа поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских войск на Донбасс. Об этом сообщает Минобороны России.

В сообщении ведомства говорится, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме железнодорожного узла, поражены склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 134 районах.

Ранее, 9 августа, российские войска уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт дислокации украинской бригады в Донецкой народной республике. Этот объект находился в промышленной зоне на окраине Константиновки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

