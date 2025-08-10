В Новосибирске подростка ограбили на сумму почти 2 млн рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция устанавливает личность нападавшего.

В Новосибирске 8 августа произошло дерзкое ограбление: неизвестный напал на несовершеннолетнего мальчика, у которого в сумке находилось около 1,7 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, нападение произошло возле дома на улице Татьяны Снежиной.

По предварительным данным, незадолго до происшествия дядя с племянником сняли крупную сумму в банке. После этого мужчина отправил мальчика домой одного, так как ему нужно было отлучиться. Предполагается, что злоумышленник выследил их, дождался удобного момента и вырвал сумку с деньгами из рук ребенка.

Свидетели рассказали, что грабитель пытался скрыться на автомобиле, но застрял в луже. Бросив машину, он сбежал. Транспортное средство изъято, эксперты изучают его на наличие улик. Пострадавший школьник по имени Артем сообщил, что злоумышленник напал на него, когда он почти дошел до дома. Полиция проводит проверку и разыскивает подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что столичного предпринимателя обвинили в мошенничестве с «Пушкинским картами».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.