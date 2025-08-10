Путин поздравил Александра Адабашьяна с 80-летием

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент отметил выдающийся вклад мастера в отечественное искусство.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму заслуженному деятелю искусств РФ Александру Адабашьяну по случаю его 80-летия.

Текст обращения опубликован 10 августа на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что юбиляр посвятил свою жизнь киноискусству, добился признания в актерской и режиссерской профессии, а также зарекомендовал себя как выдающийся кинодраматург и сценарист.

Путин отметил, что творческие работы Адабашьяна отличаются оригинальностью замысла и ярким авторским стилем, отражающим многолетний труд и большой талант мастера. Президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших успехов в искусстве.

Накануне глава государства также поздравил с 70-летием актера и ректора Театрального института имени Б. Щукина Евгения Князева. Путин подчеркнул его вклад в развитие вуза, сохранение традиций вахтанговской школы и отметил, что самобытный талант и энергия Князева помогли ему добиться признания в театре и кино.

Ранее 5-tv.ru рассказал про лучшие актерские работы Ивана Краско.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



