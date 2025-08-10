«Словно в фильме ужасов»: мать убила двоих детей и покончила с собой

В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой

Следствие устанавливает обстоятельства трагедии.

Утром 10 августа в одной из квартир дома на улице Бардина в Екатеринбурге обнаружили тела 49-летней женщины и ее двоих детей — трехлетней девочки и девятилетнего мальчика. Информацию подтвердили в СК по Свердловской области. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительной версии следствия, женщина могла лишить жизни своих детей, а затем покончить с собой. Правоохранители уточнили, что накануне в полицию обратилась бабушка детей. Она сообщила, что дочь перестала выходить на связь и опасалась, что может произойти беда и ее дочь «наломает дров».

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу», — рассказал 5-tv.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся необходимые экспертизы, опрашиваются родственники и соседи, чтобы установить мотивы случившегося.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и продолжает расследование.

