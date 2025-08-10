На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Фото: © РИА Новости/ Наталия Акбирова

Эпицентр находился в сотнях километров от Петропавловска-Камчатского.

В воскресенье, 10 августа, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0.

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составила 33 километра. Сообщений о том, что толчки ощутили жители региона, пока не поступало.

Сейсмическая активность на полуострове сохраняется уже несколько дней. Так, 3 августа на Камчатке зарегистрировали десять ощутимых землетрясений и более 65 толчков за сутки. На следующий день зафиксировали еще семь ощутимых сотрясений, а 9 августа сообщили о 43 афтершоках после предыдущих подземных толчков.

На фоне активности земной коры на Камчатке активизировался вулкан Ключевской. 10 августа он выбросил пепел на высоту до десяти километров, при этом шлейф протянулся на 460 километров в восточно-северо-восточном направлении. Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности, предупреждающий об угрозе для полетов в районе извержения.

