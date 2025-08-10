Кудрявцева отпраздновала семилетие дочери без мужа-алкоголика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

В прошлом месяце хоккеист и ведущая публично поругались.

Телеведущая Лера Кудрявцева с размахом отметила семилетие своей дочери Маши в Болгарии. На празднике присутствовали и друзья, и родственники малышки. Не хватало только отца Маши — хоккеиста Игоря Макарова. О том, как прошел праздник, Кудрявцева рассказала в соцсетях.

Не так давно знаменитость отправилась в отпуск на побережье Черного моря. На отдых артистка взяла с собой дочку Машу. Тем временем ее муж Игорь Макаров предпочел остаться в Москве. Его даже не смутил тот факт, что он может пропустить день рождения дочери. Так и произошло.

Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей. Instagram*/ leratv

На кадрах из сторис, которые опубликовала Лера Кудрявцева, видно, как поздравить будущую первоклассницу пришли многие ее друзья, а вот отца рядом нет.

Малышку завалили подарками, а один из мальчиков пытался прочитать ей свою поздравительную открытку. Тем временем Макаров обратился к дочке в соцсетях.

«Доча, с днем рождения, люблю тебя!» — говорится в посте спортсмена.

Кудрявцева устроила для Маши не только веселый праздник дома, но и сходила с ней в местный зоопарк, где девочка с большим интересом разглядывала животных. Малышка кормила зверей с рук и даже каталась на верблюде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Макаров не выдержал откровения своей супруги Леры Кудрявцевой и в грубой форме посоветовал ей помалкивать. По словам ведущей, она больше не в силах бороться с алкоголизмом хоккеиста.

