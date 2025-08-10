Пятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в Балтиморе

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/KYLE MAZZA

Полиция пока не установила подозреваемых и проводит расследование инцидента.

В американском городе Балтимор произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации полиции, среди раненых — пятилетняя девочка, получившая огнестрельное ранение в руку, ее состояние оценивается как стабильное, и ожидается полный выздоровление. Кроме того, как минимум один мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии для проведения операции.

Комиссар полиции Ричард Уорли уточнил, что в момент стрельбы пострадавшие находились на крыльце своего дома и ужинали. Сейчас подозреваемые в инциденте не установлены, ведется опрос свидетелей и раненых с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Район вокруг места происшествия частично перекрыт, жителям рекомендовано избегать этот участок города до окончания расследования.

