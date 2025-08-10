Неизвестные подожгли несколько автомобилей в Хабаровске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело, личности преступников устанавливаются.

Несколько автомобилей подожгли в центре Хабаровска минувшей ночью. Об этом сообщили в полиции города. Судя по кадрам МВД, от огня пострадало три автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов опросили жителей ближайших домов, были изъяты записи камеры видеонаблюдения, установленной во дворе.

В данный момент полиция устанавливает личности поджигателей, возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержан пытающийся поджечь «коктейль Молотова» мужчина. Он намеревался сделать это в отделении банка в Пушкинском районе города. Охранники быстро среагировали на инцидент, воспользовались кнопкой тревоги и огнетушителем.

Горе-поджигателя задержали сотрудники Росгвардии и передали правоохранительным органам. Сотрудники полиции пытаются установить причины, которые побудили мужчину на данный поступок. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.

