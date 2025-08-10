Найденный археологами в Италии череп был искусственно изменен более 12 тысяч лет назад

Фото: 5-tv.ru

Его намеренно удлинили при жизни человека.

Итальянские археологи обнаружили череп, который был искусственно модифицирован более 12 тысяч лет назад. О находке рассказывает портал Scientific Reports.

Череп был найден еще в 1970-х годах у побережья Италии. Он принадлежал охотнику. Еще тогда особое внимание исследователей привлекла его форма — он был удлинен. Изначально ученые предположили, что изменения могли быть результатом травмы или болезни, перенесенной в детстве.

Только современные технологии смогли доказать, что изменения были сделаны намеренно. Согласно новой теории, в детстве обладателю черепа плотно обматывали голову тканью, чтобы изменить ее форму. Вероятно, удлиненный череп мог говорить об обладании особым статусом.

