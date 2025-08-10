Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
Губернатор Бусаргин заявил о возможных жертвах после атаки БПЛА ВСУ
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Одно из промышленных предприятий повреждено.
Предварительно, один человек погиб в результате атаки БПЛА ВСУ в Саратовской области, повреждения получило местное промышленное предприятие. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал чиновник.
Накануне, 9 августа, в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель. Об этом сообщал 5-tv.ru. В предшествующую ночь ВСУ пытались атаковать 12 российских регионов. Больше всего дронов было направлено на Курскую область — 28 БПЛА. Также массированной атаке подверглись Брянская, Калужская и Тульская области. Над Москвой ПВО РФ сбило один беспилотник. Всего в небе над регионами РФ уничтожили 97 украинских дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.