Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одно из промышленных предприятий повреждено.

Предварительно, один человек погиб в результате атаки БПЛА ВСУ в Саратовской области, повреждения получило местное промышленное предприятие. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал чиновник.

Накануне, 9 августа, в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель. Об этом сообщал 5-tv.ru. В предшествующую ночь ВСУ пытались атаковать 12 российских регионов. Больше всего дронов было направлено на Курскую область — 28 БПЛА. Также массированной атаке подверглись Брянская, Калужская и Тульская области. Над Москвой ПВО РФ сбило один беспилотник. Всего в небе над регионами РФ уничтожили 97 украинских дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.