Не шуми! В России штрафы за громкие автомобили могут вырасти в десять раз

РИА: в Госдуме предложили увеличить штрафы за громкие автомобили в десять раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Это касается любителей модифицированных глушителей.

Штрафы за эксплуатацию автомобилей и мотоциклов, превышающих уровень шума в ночное время, могут повысить в десять раз — с 500 до 5000 рублей. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме. Об этом РИА Новости рассказал депутат нижней палаты Сергей Колунов.

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в десять раз — с 500 рублей до пяти тысяч. Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих „выхлопом“, не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению», — отметил парламентарий.

Колунов уточнил, что если документ будет принят, то регионы получат право самостоятельно устанавливать размер штрафа, но не более чем до 30 тысяч рублей.

Также депутат напомнил, что в начале 2025 года Росстандарт сертифицировал комплекс фотовидеофиксации под названием «Эфир». Его устанавливают на дорогах, как и обычные камеры превышения скорости, но, в отличие от них, комплекс может измерять уровень шума от проезжающих автомобилей.

Законопроект, разрешающий регионам России вводить штрафы за нарушение покоя граждан в ночное время для водителей автомобилей и мотоциклов, был принят в первом чтении в 2023 году. Уточняется, что сотрудники ГАИ могут задерживать автомобиль с демонтированными или модифицированными глушителями.

