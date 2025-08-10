Житель Саратовской области узнал об аномалии своего организма во время сеанса КТ

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За десять лет практики врачи больницы увидели такое впервые.

Аномалию организма пациента увидели специалисты больницы в Саратовской области при проведении КТ-обследования. Об этом рассказала пресс-служба ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница» в своем Telegram-канале.

«Во время процедуры был выявлен вариант анатомической нормы, когда все органы пациента располагаются зеркально: печень — слева, сердце — справа, имеется зеркальное отображение аорты и легких. Подобная анатомическая аномалия встречается крайне редко и является признаком „случайной находки“ при обследовании», — говорится в сообщении медучреждения.

Отмечается, что сам пациент не знал о наличии у него такой уникальной аномалии, да и врачи больницы были удивлены не меньше — за десять лет практики они увидели такое впервые.

А в Москве запущен проект по проактивным эндоскопическим исследованиям. Об этом сообщал 5-tv.ru. Четыре года назад на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина открылся первый столичный эндоскопический центр. Позже заработали еще три. В центрах проведено уже более 700 тысяч исследований и обнаружено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.