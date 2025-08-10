В зоопарке Лейпцига усыпили трех детенышей амурского тигра

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Тигрята могли погибнуть — у специалистов зоосада не оставалось выбора.

Трех краснокнижных детенышей амурского тигра, которых отказалась воспитывать мать, усыпили в зоопарке немецкого города Лейпцига. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Отмечается, что впервые родившая амурская тигрица по кличке Юшка поначалу хорошо заботилась о потомстве, вылизывала детенышей и кормила своим молоком. Однако потом она начала все сильнее отдаляться от тигрят. По словам директора зоопарка Йорга Юнхольда, такое поведение «эмоционально печально с человеческой точки зрения», но абсолютно нормально для животного мира. Молодая мать не кормила потомство два дня, из-за чего тигрята начали мерзнуть и ослабевать. Им грозила голодная смерть.

«Конечно, мы разочарованы и огорчены, что в этот раз не получилось. Но мы настроены оптимистично и надеемся, что в следующий раз Юшке пойдет на пользу ее первый опыт», — отметил Юнхольд.

Ветеринар зоопарка Андреас Бернхард уточнил, что в таких условиях специалистам приходится принять трудное решение и они «должны взять на себя тяжелую ответственность и избавить молодняк от страданий».

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу.

Ранее в наблюдательном совете центра «Амурский тигр» заявили, что самая большая кошка России спасена и больше не на грани вымирания — об этом рассказывал 5-tv.ru.

