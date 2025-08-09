В Нижнем Новгороде ребенок погиб после обрушения гаража

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Официальный канал Главного управления МЧС России по Нижегородской области/https://t.me/mchs52; 5-tv.ru

Происшествие случилось в Автозаводском районе города.

В Нижнем Новгороде шестилетний ребенок погиб из-за обрушения на него стены гаража. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС России.

Сообщение о случившемся в Автозаводском районе города поступило на пульт пожарной охраны.

«На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило шестилетнего мальчика», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что тело мальчика извлекли из-под завалов четыре специалиста МЧС.

