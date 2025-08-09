Иран заявил о несогласии с созданием коридора через Армению

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Sommer

Расширение влияния США в регионе может привести к усилению НАТО на Южном Кавказе, что станет угрозой для Тегерана и Москвы.

Тегеран выразил решительный протест против создания коридора через Армению, поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом, который должен связать Азербайджан с Нахичеванью. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim.

«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом», — подчеркнул Велаяти.

Он выразил обеспокоенность тем, что реализация коридора угрожает безопасности Южного Кавказа, и пообещал, что Иран примет все меры для ее обеспечения. Велаяти особо отметил, что Зангезурский коридор — это не просто арендуемая территория, а часть государственной территории Армении.

По его мнению, расширение влияния США в регионе может привести к усилению НАТО на Южном Кавказе, что станет угрозой для Ирана и России, и Тегеран не позволит этому произойти. Вместе с тем он добавил, что для связи с Нахичеванью Азербайджан может использовать территорию Ирана.

