«Самое стратегическое место в мире»: сенатор США о встрече Путина и Трампа на Аляске

Салливан полагает, что переговоры между главами США и России могут пройти на одной из военных баз, а их проведение в штате станет важным событием как для региона, так и для международной дипломатии.

Сенатор США от Аляски и член Республиканской партии Дэн Салливан прокомментировал предстоящий визит Владимира Путина и Дональда Трампа в штат в беседе с местным телеканалом.

По его словам, проведение встречи именно на Аляске вполне логично и символично. Салливан напомнил, что Аляска имеет важное стратегическое значение и богатую историю американско-российских отношений. Он отметил, что здесь уже проходили значимые международные встречи.

«Я думаю, что замечательно, что мы принимаем это мероприятие. Это логично. Мы — самое стратегическое место в мире. У нас, безусловно, есть общая американско-российская история на Аляске, и мы — место, куда в важные моменты истории приезжали мировые лидеры. Например, визит Рейгана и Папы Римского в Фэрбенкс в 1984 году. Многие, особенно на Аляске, считают, что это послужило завершению холодной войны», — отметил сенатор.

Салливан подчеркнул, что администрация прилагает большие усилия к обеспечению мира и дипломатии в разных регионах, и проведение переговоров на Аляске имеет большое значение для штата.

«Я считаю, что проведение встречи здесь имеет огромный смысл, и нам стоит гордиться, что она здесь проходит. Администрация прилагает большие усилия не только к этому, но и к миру и дипломатии во многих других регионах мира», — заявил сенатор.

Отвечая на вопрос о том, знал ли он заранее о предстоящей встрече, Салливан признался, что это стало для него неожиданностью. Он рассказал, что только после твита президента смог связаться с Белым домом и получить подробности.

Салливан также поделился воспоминаниями о недавнем ужине с Трампом в Белом доме, где поблагодарил президента за внимание к развитию Аляски. По его словам, президент выразил искреннюю заинтересованность в помощи штату, отметив свою любовь к Аляске, где у его деда когда-то был отель.

«В конце ужина, когда он собирался идти наверх, я подошел и поблагодарил его за внимание к Аляске. Мы говорили о его исполнительном указе с первого дня, который очень сосредоточен на раскрытии огромного ресурсного потенциала Аляски», — поделился Салливан.

Сенатор уверен, что безопасность встречи будет на высоком уровне, возможно, она пройдет на одной из военных баз Аляски. По его мнению, визит Трампа в штат станет важным событием, а переговоры с Путиным — ключевыми.

«Уверен, что между ним и Путиным будет очень высокий уровень безопасности. Было бы замечательно, если бы президент смог увидеть наш штат, которому он уже очень помог. Думаю, они будут сосредоточены на встрече, но не удивлюсь, если это будет либо JBER (Военно-воздушная база — Прим. Ред.), либо Эйлсон (База ВВС — Прим. Ред.) — чтобы максимально обеспечить безопасность», — отметил сенатор.

