Удивили: политолог Ордуханян о встрече Путина и Трампа на Аляске

По словам аналитика, лидеры «настроились на одну волну».

Политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп удивили выбором места встречи. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Ну, собственно говоря, конечно, удивили наши лидеры, удивили, я думаю, все. Конечно, нет предела в оригинальности, каждый по-своему, и Путин, и Трамп, но, безусловно, ходят слухи, что это Путин предложил. Может быть, даже в полушутливой форме. Ну, а Трамп, собственно говоря, подхватил. Я думаю, что это гораздо важнее всего остального, потому что, как бы, они на одной волне», — отметил Ордуханян.

В телефонном разговоре Рафаэль Ордуханян сказал, что искренне рад предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его мнению, выбор места встречи говорит о том, что лидеры «настроились на одну волну», а отсутствие европейских и украинских посредников позволит провести «чистый тет-а-тет».

«Лишний раз я искренне рад. <…>Я рад, что они даже вот в выборе этого места, они настроились на одну волну. И, судя по тому, какой сейчас бедлам творится в Европе, тем более у бандера-нацистов, это попадание стопроцентное на Аляске, без Европы, без Украины, тет-а-тет, вдвоем», — поделился политолог.

Ордуханян выразил надежду, что лидеры России и США посетят музей Баранова и вспомнят о русских корнях региона — о том, как купцы осваивали Аляску, строили церкви и помогали местным жителям. Он отметил, что алеуты до сих пор благодарно вспоминают о тех временах, что разительно отличается от политики США в отношении коренного населения материковой части Северной Америки.

«Я думаю, что они посетят музей Баранова, правда, его скульптуру убрали американцы год назад, но я надеюсь, они вспомнят о русских корнях, как русские купцы осваивали эту территорию, как они строили церкви, как они приносили и помогали местному населению пережить зиму», — говорит Рафаэль Ордуханян.

Ранее, писал 5-tv.ru, член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным.

