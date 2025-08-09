Спорт вне политики? Байден хотел выслать Овечкина из США

Фото: www.globallookpress.com/Danny Murphy/Icon Sportswire via

Экс-советник по нацбезопасности Джейк Салливан в 2024 году предложил президенту выдворить не только хоккеиста.

В администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворить хоккеиста Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Инициатором этого «гениального» плана был тогдашний советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. Подобное решение, по его мнению, могло бы оказать существенное давление на лидера России Владимира Путина.

Это было, как утверждает WSJ, в августе 2024 года. В то время активно шла подготовка к обмену заключенными из семи стран. В этом участвовали и Россия, и США. Салливан рассматривал все возможности для политического давления, в том числе и выдворение российских игроков. Позже он все же отказался от этой затеи. В результате того обмена Россия вернула из США восемь граждан, а Америка — троих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин признан самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. За 20 сезонов он заработал более 161 миллиона долларов. Его контракт должен закончиться в конце 2025 года.

