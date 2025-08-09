Возглавлявший ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер умер на 102-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com/US Federal Bureau of Investigati

В начале своей карьеры он работал прокурором.

Единственный человек в истории, возглавлявший и ФБР, и ЦРУ, Уильям Уэбстер умер на 102-м году жизни. Об этом пишет Bloomberg.

В материале американского издания говорится, что Уэбстер был человеком бескомпромиссной честности. Чиновник на протяжении всей своей жизни любил, когда к нему обращались «судья». Он боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховного закона.

Информацию о его смерти также подтвердили близкие родственники Уэбстера. В заявлении, которая опубликовала его семья, сказано, что он был «необыкновенным человеком».

Уильям Уэбстер руководил ФБР с 1978 по 1987 годы, а затем возглавлял ЦРУ с 1987 по 1991 годы. Этот факт делает его единственным человеком, который занимал оба поста. В публикации отмечается, что Уэбстер на протяжении многих лет был уважаемой фигурой в сфере американской национальной безопасности.

До назначения на пост главы ФБР Уильям был судьей. Эту должность он занимал как минимум восемь лет. А в начале своей карьеры государственный деятель работал прокурором.

