«Нельзя гнаться за деньгами»: певица Асия дала совет, как не потерять себя

Исполнительница приняла участие в фестивале «Таврида. АРТ».

Сейчас молодые артисты стремятся заработать как можно больше денег и, получив свой первый гонорар, быстро теряют интерес к музыке. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась певица Асия на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ», который прошел в Крыму.

В разговоре с журналистом артистка сказала, что она рада присутствовать на этом мероприятии. Певица всегда хотела здесь оказаться, и теперь ее мечта исполнилась. Также Асия дала совет музыкантам, которые только начинают свой путь.

«Главное — не потерять себя. Сейчас такое огромное количество музыки стреляет. Нельзя гнаться за деньгами. В этой индустрии появились деньги не так давно. И поэтому многие делают ставку на деньги. <…> У них стреляет песня, получают гонорар и теряют интерес к музыке», — сказала певица.

Она добавила, что таким образом интересный и невероятный творческий процесс превращается в обычную машинку для зарабатывания денег. А это, по мнению знаменитости, не очень хорошо.

