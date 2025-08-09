Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ВСУ пытались атаковать 12 городов.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 97 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в своем официальном Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 (по Москве.- Прим.ред) 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать 12 регионов России. Больше всего вражеских дронов было направлено на Курскую область — 28 беспилотников. Над Брянской и Калужской областями ПВО РФ перехватили по 13 БПЛА. В небе над Тульской областью было уничтожены десять украинских дронов.

Также в ночь на 9 августа ВСУ пытались атаковать Орловскую, Белгородскую, Ростовскую, Липецкую области. Кроме того, БПЛА ВСУ были направлены на Крым и Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА.

