Анастасию Ивлееву внесли в базу сайта «Миротворец»*

Блогера обвиняют в посещении Крыма и Мариуполя.

Экс-телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Это следует из данных самого портала.

Личные данные Ивлеевой находятся в базе данных сайта с февраля 2019 года. Поводом для этого стало посещение Анастасией Крыма. Также создатели портала обвиняют ее в поездке в Мариуполь в 2024 году.

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего внештатного советника министра внутренних дел Украины. Портал является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Среди российских деятелей культуры на сайте можно найти Сергея Безрукова, Леонида Якубовича, Юрия Куклачева и Сергея Шнурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российскую исполнительницу украинского происхождения Анну Асти (Настоящая фамилия Дзюба. — Прим. ред.) внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.

