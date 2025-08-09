«Чрезвычайно символично»: политолог о выборе Аляски для будущей встречи Путина и Трампа

Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru

Важным вопросом в предстоящих переговорах является судьба ДНР.

Выбор Аляски в качестве места для встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа чрезвычайно символичен, так как эта территория как бы объединяет два государства. Об этом заявил американский политолог, бывший журналист газеты The New York Times (NYT) Джон Вароли в беседе с «Известиями».

«Это чрезвычайно символично, ведь раньше это была российская территория, которую Соединенные Штаты приобрели в 1860-х годах. Кажется, это было в 1867 году. Так что это территория, которая, по сути, объединяет Америку и Россию», — отметил эксперт.

По мнению Вароли, другая причина такого выбора связана с «украинскими террористами». На Аляске им точно будет очень сложно осуществить какие-либо атаки, чего нельзя сказать про Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), как и в целом про Ближний Восток, где нанести удар по собравшимся было бы значительно проще.

Вароли обратил особое внимание на слова Трампа о возможных территориальных изменениях по итогам процесса урегулирования. Журналист утверждает, что одним из ключевых вопросов является судьба Донецкой Народной Республики (ДНР). Не менее важна и перспектива отношений Украины и блока НАТО.

«Большинство стран НАТО, Германия, Франция, Англия… Они очень настойчиво настаивают на вступлении Украины в НАТО. США занимают двусмысленную позицию. Ну, то есть им на самом деле все равно. Но большинство европейских стран хотят Украину в НАТО. Так что это будет самый сложный вопрос», — сообщил Вароли.

Политолог отметил, что Трамп должен «поставить на место» европейские страны и «показать им, кто здесь главный». Заключив торговое соглашение между США и Евросоюзом (ЕС), глава Белого дома значительно продвинулся в данном вопросе.

«Трамп уже ясно дал понять, что ему не нужно членство Украины в НАТО. Проблема в том, что европейские режимы будут настаивать на членстве Украины в НАТО», — уточнил специалист.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

Позднее, 9 августа, Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Аляска приветствует встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

