Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее президент уже посещал разные штаты, среди которых Джорджия, Техас, Мэриленд, Нью-Йорк и Мэн.

Президент РФ Владимир Путин в ходе предстоящей встречи на Аляске с главой Белого дома Дональда Трампа станет первым российским лидером, посетившим этот штат.

В разное время лидеры российского государства посещали Соединенные штаты. Из советских деятелей в США бывали Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Первый президент РФ Борис Ельцин посещал Штаты пять раз. Дмитрий Медведев в должности президента побывал в Нью-Йорке, Питтсбурге (Пенсильвания) и на Гавайях.

Предстоящая поездка Путина в США будет для него не первым визитом в эту страну. Ранее президент уже посещал разные штаты, среди которых Джорджия, Техас, Мэриленд, Нью-Йорк и Мэн. Последний визит Путина в США был в 2015 году.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.