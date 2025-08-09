Облако надвигается: на Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла

Фото: © РИА Новости/Юрий Демянчук

По словам главы региона, сначала расчистят главные дороги.

В поселках Ключи и Усть-Камчатск развернулись масштабные работы по очистке улиц от вулканического пепла. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

С девяти утра на улицах работают поливомоечные машины. Сначала будет произведена очистка главных дорог, а затем техника приступит к уборке общественных мест.

Бондаренко также отметил, что пункты выдачи масок продолжают работать круглосуточно, и жителям рекомендуется использовать средства защиты при выходе на улицу.

Пепловое облако от вулкана Ключевской движется в северо-западном направлении, не затрагивая населенные пункты, поэтому угроза для жителей минимальна.

Вулкан Ключевской является высочайшим и действующим вулканом Евразии. Он стал активно извергаться после сильного землетрясения на Камчатке. Ему также присвоен «красный код» авиационной опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 километров.

