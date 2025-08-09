«Всех своих мужей любила»: Татьяна Буланова о предыдущих браках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С первым супругом, продюсером Николаем Тагриным, артистка поддерживает дружеские отношения.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова смогла обрести настоящее женское счастье только в браке с третьим супругом — бизнесменом Валерием Рудневым. Однако и предыдущие браки она не считает ошибкой. Об этом знаменитость рассказала корреспондентам «МК».

При этом, по словам певицы, она не жалеет о своих бывших избранниках.

«Конечно, нельзя сказать, что я однолюб. Я понимаю это чувство — любовь. Но влюбчивой себя назвать не могу. Я всех своих мужей любила. Больше всего, конечно, люблю третьего. А вообще, я очень верный человек. Это абсолютно точно», — объяснила Буланова.

Руднев предпочитает держаться подальше от шоу-бизнеса и не любит появляться на публике. По словам Татьяны, ей это очень нравится. Он может появиться с ней на светском мероприятии, но только если певица сама его об этом попросит.

В браке Валерия и Татьяны царит полная гармония. За более чем два года у пары не было ни разу серьезных разногласий. Певица надеется, что и дальше не будет.

«Когда есть любовь, то есть уважение, есть почитание, желание уступить, не спорить. У нас с Валерой все это есть», — заявила артистка.

Татьяна Буланова подчеркивает, что не считает предыдущие браки ошибкой, каждый из них был важным этапом в ее жизни. С первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, она сохранила теплые дружеские отношения и продолжает сотрудничать. Второй брак, с футболистом Владиславом Радимовым, завершился не очень гладко, но Татьяна не винит в этом только его. Она считает, что в разрыве всегда виноваты обе стороны. На сегодняшний день бывшие супруги не общаются, и даже общий сын Никита не смог их примирить.

«Если человек хам, то его ничто не спасет», — пояснила певица.

Артистка признает, что в каждом из трех браков были свои достоинства и недостатки, но нынешний союз она считает особенным.

«Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов. Минусов я, честно говоря, не вспомню. Если они и есть, то совсем незначительные, незаметные», — заключила Буланова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-супруг Татьяны Булановой просится к ней на подтанцовку.

ч Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.