«Был настроен на победу»: гольфист Сергей Миронов о Кубке АГР

Вице-президент организации призналась в идеях популяризировать данный вид спорт.

Победитель финала Кубка Ассоциации гольфа России (АГР), член сборной РФ Сергей Миронов поделился с 5-tv.ru своими впечатлениями от участия в чемпионате. Спортсмен признался, что сразу был настроен на победу.

«Я был настроен на победу, потому что самому очень хотелось. Учитывая тот факт, что я выиграл зачет, который велся до этого турнира, <…> хотелось финал тоже выиграть. Особенно на таком прекрасном поле», — отметил Миронов.

Вице-президент ассоциации Марина Минина заявила, что организация находится в поиске новых форматов для привлечения более массовой аудитории. По ее словам, сейчас работа идет над тем, чтобы сделать из гольфа «общепризнанный и объединяющий» вид спорта.

«Мы очень хотим уйти от элитарности, не скажу, что сразу к массовости, но к общепризнанным, объединяющим, динамичным, ярким видам спорта», — поделилась Минина.

Первый Командный чемпионат России по гольфу прошел на полях гольф-клуба «Форест хиллс» с 22 по 25 июля. В соревновании приняли участие 72 спортсмена, сформировавшие 18 сборных — десять мужских и восемь женских. В составе победившей женской команды выступали Алиса Молоканова, Екатерина Малахова, Анна Шульце и Алина Щептева. Мужская сборная также продемонстрировала стабильную игру и обеспечила себе первое место.

