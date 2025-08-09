Лето под зонтом: какая погода ждет москвичей 9 августа

Гидрометцентр: 9 августа в столице и Подмосковье будут кратковременные дожди

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Суббота не порадует стабильной температурой.

Облачность с прояснениями и кратковременные дожди придут в столичный регион в эту субботу. 9 августа жителям стоит подготовиться к переменчивой погоде. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве днем температура воздуха будет колебаться в пределах +20 — +22 градусов. Ночью станет прохладнее — столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем прогнозируется от +18 до +23 градусов, а ночью температура может снизиться до +9. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

До этого «Яндекс Погода» также предсказывала теплую погоду, но облачную и с небольшими осадками в Москве и Подмосковье на 9 и 10 августа. Погодные условия в Подмосковье будут схожими со столичными. С возможными осадками и температурой на уровне московских значений или на несколько градусов ниже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Землю накроет мощная магнитная буря. На Солнце сформировалась большая корональная дыра, обращенная в сторону нашей планеты. Этот фактор приведет к увеличению скорости солнечного ветра, что спровоцирует геомагнитный шторм, который начнется уже 8 августа.

