Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уберта Итариана из Анголы отказалась покидать РФ после начала спецоперации — девушка призналась, что обрела в Москве новую семью.

Несмотря на начало специальной военной операции в феврале 2022 года, многие иностранные студенты отказались уезжать из России. Об этом 5-tv.ru на фестивале «Таврида. АРТ» рассказала студентка РГУ нефти и газа имени Губкина из Анголы Уберта Итарияна.

«Я хотела учиться здесь. Я написала, что не уезжаю. Я уже была здесь. Мама говорила, чтобы я уезжала и вернулась домой. Я говорила, что я верю в русских, я не уезжаю», — поделилась студентка.

Также Уберта заявила, что таким поступком стала для многих других иностранных студентов примером. Она уточнила, что останется в России, если построит здесь семью и найдет хорошую работу.

Итарияна уточнила, что любит Россию за культуру. Особенно ей нравятся танцы и музыка. Она даже смогла исполнить по памяти часть песни «Катюша».

Другие иностранные студенты, которые также обучаются в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, разделяют любовь Уберты к русским песням. Молодые люди и девушки, приехавшие из Чада, Габона, ЦАР и других африканских стран, исполнили отрывок из композиции SHAMAN (Ярослав Дронов — Прим. ред.) «Я русский».

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходил в крымском Судаке с 1 по 3 августа. Его посетило около ста тысяч участников из всех регионов России, а также 21 страны мира. За три дня прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных российской культурой. В их числе выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. На площадках фестиваля выступили известные деятели культуры, среди которых группа «Звери», «Комната культуры». Первый фестиваль прошел в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, совершил поездку в Крым, где посетил значимые для православного мира и российской истории места.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.