Ушаков: Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ

Президенту США передано приглашение.

Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ.

На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил помощник президента РФ.

Путин и Трамп, как отметил Ушаков, на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи на Аляске, это будет непростой процесс, заявил помощник президента РФ.

Ранее Трамп заявил о том, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Американский лидер добавил, что позже поделится подробностями предстоящей встречи.

