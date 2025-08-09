В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА

Погибших и раненых, по предварительным данным, нет.

Взрыв и последующее возгорание произошли в многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону. Причиной стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону», — уточнил чиновник.

Оперативные службы уже работают на месте. Слюсарь отметил, что, по предварительным данным, раненых и погибших нет.

За вечер 8 августа дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 украинских БПЛА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате взрыва беспилотного летательного аппарата в Белгородской области пострадал ребенок.

