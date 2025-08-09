«Братик спел песню»: дочери Арзамасовой и Авербуха исполнился год

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруги трогательно поздравили малышку.

Актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух подготовили сюрприз на день рождения своей младшей дочери Лии, которой исполнился один годик. Об этом радостном событии супруги рассказали в своих соцсетях.

Сначала Арзамасова поделилась фотографией дочери в своем блоге. Девочка позирует в розовом платье и косынке такого же цвета.

«Именинница принимает поздравления! Нашей Лиечке исполнился годик!» — подписала звезда «Папиных дочек».

Позже Елизавета поделилась видео, на котором запечатлено, как она, ее супруг и их сын поздравляют Лию с днем рождения. Семья тщательно подготовилась к празднику, украсив все воздушными шариками. В кадре Илья Авербух вводит их трехлетнего сына Льва в комнату. Мальчик напевает знаменитую песню «С днем рождения тебя», пока папа несет торт с розовой свечкой. Лев подготовился к встрече с сестричкой, одевшись в серый костюм и рубашку.

Елизавета помогла дочке задуть свечи, после чего брат обнял сестру, что тронуло родителей. После этого и счастливый папа обнял малышку, делая этот момент еще более особенным.

«Девочка наша прекрасная! Солнце! Ягодка! Цветочек! Радость невероятная! Подарок небес! Расти здоровенькой, счастливой, любимой на радость маме с папой и всем любящим тебя родным людям! С первым днем рождения!» — подписала пост актриса.

Фигурист также опубликовал трогательную публикацию, адресованную своей супруге.

«Спасибо тебе, любимая, за наших чудесных детей! 08.08 — тот день, когда на свет появилась наша бесконечность…» — написал Авербух.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова впервые встретились на съемках популярного ледового шоу, когда актрисе было всего 14 лет. Тогда о каких-либо отношениях не могло быть и речи. Судьба свела их снова только спустя годы. Об романе стало известно в 2020 году, а в декабре того же года они сыграли свадьбу. Общественность отнеслась с критикой к этой новости из-за большой разницы в возрасте. В 2021 году у пары родился первый совместный сын Лев, которому через пару дней исполняется четыре года, а в 2024 году на свет появилась дочка Лия. У Ильи также есть взрослый сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой — Мартин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Арзамасова и Авербух воспитывают своих детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.