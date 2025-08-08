Трамп: Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия
Фото: Reuters
Об этом американский лидер рассказал, после встречи с Ильхамом Алиевым и Николой Пашиняном в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан договорились возобновить дипломатические отношения, бессрочно прекратить военное противостояние. Об этом 8 августа американский лидер рассказал, после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном в Белом доме.
