Трамп: Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия

Анастасия Федорова 51 0
Срочная
новость

Фото: Reuters

Об этом американский лидер рассказал, после встречи с Ильхамом Алиевым и Николой Пашиняном в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан договорились возобновить дипломатические отношения, бессрочно прекратить военное противостояние. Об этом 8 августа американский лидер рассказал, после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном в Белом доме.

Новость дополняется

 