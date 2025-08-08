Нетаньяху осудил Мерца за запрет на поставки оружия Израилю

Фото: Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

По словам премьер-министра, своим решением Германия «поощряет терроризм».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил канцлеру Германии Фридриху Мерцу свое несогласие с решением немецкого правительства о приостановке поставок вооружений Израилю в ходе телефонного разговора. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и выразил свое разочарование решением Мерца ввести эмбарго на поставки оружия Израилю», — подчеркивается в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

Нетаньяху заявил, что своим решением о введении эмбарго и отказом в поддержке действий Израиля против ХАМАС Германия, по сути, «поощряет терроризм». Он подчеркнул, что Израиль преследует цель не оккупировать сектор Газа, а освободить его от контроля ХАМАС.

В этот же день стало известно, что Германия прекращает выдавать разрешения на экспорт вооружений в Израиль, которые могут быть использованы в Газе. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону от действий палестинского движения ХАМАС. Но на первом месте должны стоять усилия по освобождению заложников и проведение целенаправленных переговоров для достижения мира.

