Скончался оператор мультфильма «Доктор Айболит» Александр Мухин

Ему было 82 года.

Скончался советский аниматор и кинооператор Александр Мухин на 83-м году жизни. Об этом 8 августа сообщил украинский «24 канал».

По информации СМИ, некоторое время Мухин не выходил на связь с близкими, после чего родственники обратились в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили тело художника в квартире.

Александр Мухин родился в Киеве в 1944 году. Он окончил Киевское художественно-промышленное училище и факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

За свою карьеру Мухин участвовал в создании более 70 анимационных фильмов в качестве оператора, сценариста и режиссера. Среди его известных работ — мультфильмы «Доктор Айболит» (1984), «Алиса в стране чудес» (1981) и «Алиса в Зазеркалье» (1982), а также «Как кошечка и собачка мыли пол» (1977) и «Как Ежик и Медвежонок небо меняли» (1985). Кроме того, он работал над сатирическим киножурналом «Фитиль».

