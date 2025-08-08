Китай отреагировал на угрозу Трампа ввести пошлины за импорт нефти из России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Пекин считает энергетическое взаимодействие с Москвой правомерным.

Власти Китая заявили, что импорт российской нефти является законным и обоснованным, и что страна намерена руководствоваться национальными интересами. Об этом заявили в МИД Китая в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин за поставки российской нефти в КНР.

«Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию», — ответили в ведомстве агентству Bloomberg.

В МИД Китая также подчеркнули, что Пекин будет продолжать принимать «разумные меры энергетической безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп подписал указ о введении дополнительной таможенной пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии. В администрации Трампа подчеркнули, что введенный тариф в размере 25% — только первый шаг, и он может быть значительно увеличен. Ранее президент США угрожал ввести штрафы и ужесточить санкции из-за покупки Индией российской нефти.

