«Были какие-то сомнения»: Павел Табаков рассказал о творческом пути своего отца

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Легендарный режиссер отличался неповторимым стилем, психологизмом в работах и огромной любовью к кино.

Отсутствие сомнений приводит к застою в одном амплуа и мешает творческому развитию. Об этом 5-tv.ru рассказал сын народного артиста СССР, актер Павел Табаков на открытии выставки «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека», приуроченной к 90-летию со дня рождения великого актера.

По словам Павла, Олег Табаков всегда подходил к работе с сомнениями — но не из-за неуверенности в себе, а из стремления сделать каждый образ лучше.

«Не конкретно в таланте (сомневался — Прим. ред.), а, возможно, в том, что во время репетиций были какие-то сомнения — как лучше, что лучше сделать. Потому что если нет сомнений, то ты становишься заложником одного амплуа и думаешь, что у тебя все хорошо, но на самом деле это все плохо», — отметил Павел.

Выставка рассказывает о ключевых этапах жизни Олега Павловича: от первых выступлений до выдающихся театральных и киноролей, ставших частью культурного наследия страны. Экспозиция стала не только данью памяти, но и напоминанием о масштабе личности, которая повлияла на целые поколения артистов.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Машков говорит о молодых актерах Театра Табакова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.