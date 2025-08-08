«Под мамой»: SHAMAN передал управление фан-клубами самому близкому человеку

Мама SHAMAN будет вести его фан-клубы и общаться с поклонниками

Артист объяснил, что Людмила Дронова сама выразила желание вести его страницы в соцсетях.

Заслуженный артист России SHAMAN заявил, что теперь все его «фан-клубы числятся под мамой». Об этом певец рассказал в своем Telegram-канале.

Артист объяснил, что мама сама выразила желание вести его страницы в соцсетях и поддерживать связь с поклонниками.

«Мы всегда были одной большой дружной семьей. Пусть так и продолжается. Я за то, чтобы прекратились все слухи, сплетни и расследования», — отметила Людмила.

SHAMAN вырос в музыкальной семье в Новомосковске Тульской области, его отец играл на гитаре, мама пела. С четырех лет Ярослав выступал на сцене и участвовал в различных музыкальных конкурсах. Людмила Дронова всегда поддерживала сына, помогала с подготовкой номеров и вкладывала в его образование последние средства, как вспоминали педагоги.

Недавно SHAMAN в беседе с Starhit.ru поделился своими переживаниями перед участием в конкурсе «Интервидение», отметив, что родители могут остаться дома, но, возможно, придут поддержать его лично.

«Родители достаточно эмоциональные по характеру, возможно, они останутся по ту сторону экрана. Но, может быть, и в зал придут», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подготовке SHAMAN к выступлению на «Интервидении».

