Евросоюз одобрил поддержку Украине на сумму более 3,2 миллиардов евро
Фото: www.globallookpress.com/Adrian C. Nitu
Ранее ЕС хотели приостановить финансовые транши Незалежной из-за скандала с антикоррупционными органами.
Европейский союз (ЕС) принял решение выделить Киеву очередной, четвертый транш финансовой помощи в размере более 3,2 миллиардов евро. Это следует из опубликованного заявления Совета ЕС.
«Это финансирование должно в первую очередь повысить макрофинансовую стабильность Украины и поддержать работу ее государственной администрации», — говорится в сообщении.
Транш, по заверениям представителей Евросоюза, должен помочь Незалежной в обслуживании госзаймов и поддержании гривны.
Всего с 2024 по 2027 годы ЕС обязался предоставить Украине порядка 50 миллиардов евро помощи в виде грантов и кредитов.
Совсем недавно возникал серьезный кризис в отношениях между Украиной и ЕС из-за скандала, связанного с попытками лидера киевского режима Владимира Зеленского ограничить независимость антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Это вызвало недовольство европейских государств, которые увидели в действиях Зеленского ограничение правовых свобод Украины. В результате Еврокомиссия и страны Евросоюза пригрозили Киеву полным прекращением финансовой поддержки, включая заморозку помощи на сумму около 1,5 миллиарда евро из программы Ukraine Facility.
Однако вскоре Зеленский закон скорректировал, а помощь от Евросоюза не заставила себя ждать.
