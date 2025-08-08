Минюст внес в список иноагентов финансиста Мовчана* и актрису Мыскину*

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они распространяли недостоверную информацию о российской власти, критиковали политику государства и публиковали ложные сведения о действиях российских военнослужащих.

Министерство юстиции России вновь расширило реестр иностранных агентов, включив в него нескольких известных лиц и организаций. Список опубликован на сайте ведомства.

В этот раз в список попали экономист и финансист Андрей Мовчан*, актриса театра и кино Оксана Мысина*, журналист и политик Андрей Сивенок*, астраханский политолог Михаил Долиев*. Также в реест был занесен журналистский проект «Продолжение следует»*.

Министерство объяснило эти включения тем, что указанные лица и организации распространяли недостоверную информацию о российской власти, критиковали политику государства и публиковали ложные сведения о действиях российских военнослужащих, а также участвовали в деятельности, связанной с иностранным влиянием.

Особое внимание уделено Оксане Мысиной, которая, помимо прочего, считается соучредителем иностранного юридического лица и проживает за границей, как и Андрей Мовчан и Михаил Долиев.

Проект «Продолжение следует» обвиняется в пропаганде ЛГБТ-отношений**.

Ранее в этом году, 18 июля, в реестр иноагентов были внесены журналисты Маша Майерс* (Фелицата Ольшевеци) и Ксения Кириллова*, поэтесса Наталья Резник*, а также историк Василий Жарков*.

По данным Роскомнадзора, в этом году уже составлено более 117 административных протоколов в отношении иноагентов, а Генпрокуратура отмечает рост уголовных дел по статьям, связанным с действиями иностранных агентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

* — признаны иноагентами по решению Минюста на территории РФ.

** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.