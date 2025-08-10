Рутина унижений: звездные страшилки о жизни детей с няней

Фото, видео: Кадр из к/ф «Не одна дома» реж. Василий Свиридов 2023г.; 5-tv.ru

Ребенка любить не обязательно, но детей — очень важно!

Троянский конь или добрая помощница? О личном опыте с нянями и их участии в судьбе детей селебрити эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru на красной дорожке фильма «Не один дома 2».

В наши дни на родителей, пользующихся услугами няни, свалились кирпичи критики. Мол, зачем рожала, если с ним сидит чужая? Но, на самом деле, помощница для малыша — старый корень русской культуры воспитания. Томы творчества «золотых поэтов» не обходятся без благодарных стихов о любимой «старушке» — не мамы, не бабушки, а няни! Чего стоят воспоминания Пушкина, Лермонтова о любимых воспитательницах. Но, как говорится, деньги портят людей. И коммерциализация деятельности нянь из доброго детского друга сделала жестоких коммерсанток. Теперь найти помощницу с чистым сердцем — большая редкость.

«Знаете, что они делали? Полностью обесценивали мою дочь. Сравнивали со своими детьми. Мне пришлось просить у дочки прощения, а няню из жизни удалить!» — делится певица и педагог Этери Бериашвили.

В России производство нянь пользуется спросом по разным причинам и, порой, даже в полной семье руки мам и пап могут оправдано нуждаться в поддержке. Но вопрос, насколько близко родители готовы подпустить «чужака» к продукту их любви — остается открытым спором на очень тонкую тему.

«У меня дома нянь не было — роскошный максимум, считаю. Я одна дома — тоже не было такого. Всегда мной занимались. Но вот моему сыну три с половиной года, и он любит своих нянь!» — рассуждает с корреспондентом певица Марго Овсянникова.

Блоггер и предприниматель Давид Манукян категорически не поддерживает данную мысль. Он сам недавно стал отцом и часто появляется в свете со своей супругой, но вопрос о постоянстве нянь комментирует резко:

«Я смотрю на этих родителей, которые оставляют детей с чужими людьми и сильно удивляюсь. Зачем тогда заводить ребенка, если он постоянно с кем-то? Допустим, мама растит ребенка одна, и ей нужна няня, чтобы выйти на работу и прокормить ребенка — это один вопрос, но, когда родители просто ищут повод уйти, не могу этого понять…» — отвечает Дава.

Самое неприятное, пригреть в доме хитрого человека. Это некий «красный флаг» для всех помощниц, ведь хитрость блокирует сердце и очень часто может быть подменой любви, заботы и ответственности. Сорвать бы эти маски, и вот перед вами — хитрюга, в руках, которой ваши дети. Ужасно же?

«Мне угрожали ремнем. Конечно, не били. Но угрожали. Сразу становилось плохо…» — вспоминает детство блогер Артемий Иванов.

Мудрость — это ум, соединенный с добротой. А вот остальное — хитрость. Наверное, лучше оставить малыша с мудрой, но спокойной женщиной, чем с той, которая каждую минуту лестно признается в любви вашему чаду, чтобы угодить.

«Няни… Они же профессионалы! Мой сын так любит своих нянь!» — вновь подверждает певица Марго Овсянникова.

Алексей Столяров, по счастливой случайности, впустил в свой дом очень хороших нянь. В семье блогера их две и за каждой очень долго наблюдали со стороны. А в оправдание необходимости чужих людей в доме, Столяров высказался с необычной стороны:

«Дети очень хитрые. Они могут предугадать действия родителей. Оставлять их одних в умном доме — тоже не вариант, поскольку его просто перехитрить. А вот няню — стороннего человека, сложно прочитать. Она, как неопознанная программа для хулиганов…» — рассуждает Столяров.

Консенсус в «вопросе нянь» может быть достигнут только в одном случае! Если нуждающиеся родители сами определят к нему отношение. Лишних рук не бывает никогда. И кто бы отказался от похода на свидание с любимым, если с их малышом пару часов посидят хорошие люди? Здесь только один минус, няня — это Троянский конь, либо, правда, мудрая женщина! И ни один родитель, обращаясь к няне, не застрахован от проигрыша в этой удивительной лотерее…

