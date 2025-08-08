Новую развязку открыли на трассе М-11 «Нева»

Фото, видео: 5-tv.ru

Дорога важна и для внутреннего туризма, и для международных транспортных коридоров.

На скоростной автотрассе М-11 «Нева» в Тверской области открыли новую развязку. Теперь автомобилистам станет проще попасть в города соседней Новгородской области — Боровичи и Валдай. Это важно, например, для развития внутреннего туризма.

Для разделения встречных потоков обустроена разделительная полоса. В темное время суток предусмотрено освещение.

«Трасса М-11 — не только трасса, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург, это еще и важнейший элемент международного транспортного коридора Север-Юг, Запад-Восток и Европа-Западный Китай, которые берут начало в Санкт-Петербурге. Коридор Север-Юг от Санкт-Петербурга до портов Черного и Каспийского моря и далее в Иран стал основным грузовым маршрутом в условиях разворота экономики на восток», — отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Вот сейчас благодаря этой развязке и благодаря той работе, которая ведется регионом совместно с Росавтодором, у Демянска, у Марево и у других населенных пунктов появляется возможность для привлечения инвестиций для экономического развития и для того, чтобы создавать качественную жизнь для жителей», — добавил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Участники проекта рассказали о дальнейшем развитии инфраструктуры автомагистрали. Так, сейчас строится развязка, которая обеспечит удобный съезд к петербургскому аэропорту «Пулково».

