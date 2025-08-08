Часть Южного Кавказа может оказаться под управлением США

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба президента Азербайджана; 5-tv.ru

Армения и Азербайджан подпишут договор со Штатами. Как пишет Reuters, соглашение предоставит Вашингтону исключительные права на разработку Зангезурского коридора.

Часть Южного Кавказа уже через несколько часов может оказаться под управлением США.

Агентство Reuters выяснило, что на встрече Трампа, Пашиняна и Алиева, она пройдет в Белом Доме, будет подписано некое историческое соглашение между Штатами, Арменией и Азербайджаном. Само событие подается в контексте миротворческого образа Трампа.

Однако согласно источникам агентства, трехстороннее соглашение предоставит Вашингтону исключительные права на разработку так называемого Зангезурского коридора. Железная и автомобильная дороги должны соединить Азербайджан с Нахичеванью, это эксклав, который отделен от основной части страны территорией Армении.

