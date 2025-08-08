Обойдутся без третьих лиц: почему Европу не зовут на переговоры по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Monika Skolimowska; 5-tv.ru

Лидеры ЕС пытаются понять, куда сейчас подует «ветер перемен».

Пока Россия и США договариваются о встрече на высшем уровне, Европа осталась где-то далеко в стороне. О тех, кто так громко кричал о поддержке киевского режима, сегодня не вспоминают. За столом переговоров не нашлось стульев для президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. А главу киевского режима Владимира Зеленского не позвали даже для массовки. О том, как европейская коалиция стучится в закрытую дверь, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Западные СМИ, что неустанно транслировали «ничего об Украине без Украины», теперь делают удивленные лица. На предстоящей встрече президенту России Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу не нужны ни Европа, ни Киев. Западная пресса упорно делает вбросы, что без Зеленского встречи не будет. Трамп эти разговоры останавливает коротко и даже слегка небрежно.

Евросоюз тщательно подбирает формулировки в попытке сохранить лицо.

«Глава Еврокомиссии была подробно проинформирована и о предстоящих переговорах Путина и Трампа. Но в самих переговорах она не участвует», — отметила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

Разве что отставные политики могут себе позволить: экс-министр обороны Британии Уолес говорит, как любят британцы, со словом «должен».

«Одна из главных ошибок предстоящей встречи — это то, что туда не позвали Европу. Ведь две из трех ядерных держав НАТО — Франция и Великобритания — не приглашены на переговоры. А они должны там быть!» — заявляет министр обороны Великобритании с 2019 по 2023 год Бен Уолес.

Точное место и дата переговоров Путина и Трампа еще не названы, а лидеры ЕС уже пытаются угадать, куда дует «ветер перемен». Еще недавно настроенная воевать до последнего, не поляка, конечно, Варшава намекает: Киеву придется пойти на территориальные уступки.

«Возможно, этот конфликт будет заморожен по линии соприкосновения, это еще не конец войны. Но замораживание конфликта — реальный сценарий», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Но все это только догадки. История с фон дер Ляйен и односторонними тарифами для Европы в очередной раз показала: ЕС молча примет все, что прикажет президент США. На этом фоне самая сильная позиция у тех стран, которые все последние годы отстаивали прежде всего свои национальные интересы.

«Предстоящие переговоры Путина и Трампа — это хорошая новость. Потому что прекращение огня и снятие санкций возможны только в том случае, если президент США договорится с президентом России. Европейцы сами виноваты, что их не зовут, они уснули. Предложения Венгрии по мирному урегулированию, например, пылятся на столе Европарламента уже несколько лет», — напомнил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая не разрывала ни энергетические, ни торговые контракты с Россией. В отличие от бывших западных партнеров, что сами себя загнали в ловушку.

Германия, например, без нашего дешевого газа вошла в рецессию, ликвидированы сотни крупнейших предприятий, производство рушится.

После диверсии на «Северных потоках» и антироссийских санкций, промышленность ЕС лихорадит. Заводы закрываются, многие переносят свое производство в США. Пошлина Трампа будто намек: тем, кто еще остался, тоже пора уходить.

Страны, что так отчаянно стучат в закрытую дверь, ведь уже были за столом переговоров. Но нормандский формат, Минские соглашения и последующие признание госпожи Меркель из серии «Россию просто водили за нос» — все это в Кремле хорошо помнят. Поэтому предпочитают общаться с теми, кто принимает решения и готов к серьезному разговору.

