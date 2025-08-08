Тело задушенной и изнасилованной женщины нашли в Нижегородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она работала социальным работником и тренером по танцам.

В Нижегородской области нашли тело женщины, которую задушили и изнасиловали. Об этом сообщили в следственном комитете региона.

Как уточняет следствие, зверское убийство произошло 4 августа в лесополосе города Дзержинск, возле реки Воложка. В тот роковой день жертва каталась на велосипеде в лесу, где ее позже и нашли с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время работу по уголовному делу ведут наиболее опытные следователи-криминалисты. Назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в публикации.

По информации СМИ, женщине было 48 лет. Она работала тренером по танцам в фитнес-клубе «Ламбада», а также числилась в штате Управления социальной защиты населения (УСЗН) с 2016 года. Коллеги выразили искренние соболезнования из-за трагической смерти Натальи.

